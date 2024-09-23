Экипаж корабля «Союз МС-25» вернулся на Землю

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Сегодня в 14:59 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» с участниками 70-й и 71-й длительных экспедиций космонавтами Госкорпорации «Роскосмос» Олегом Кононенко и Николаем Чубом, проведшими год на Международной космической станции, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

Перед этим корабль отстыковался от российского узлового модуля «Причал». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.

Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 сутки, что стало самым длительным полётом по программе МКС. Впереди них теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите, соответственно, 438 суток в 1994-1995 годах и 380 суток в 1998-1999 годах, совершая полёты на станции «Мир». Трейси Дайсон пробыла в космосе 184 сутки.

Олег Кононенко за пять космических полётов набрал в сумме 1111 суток (больше всех среди землян), Трейси Дайсон за три полёта — 373 сутки.

С сентября 2023 года по российской программе участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС» и выполнили два выхода в открытый космос.

На станции продолжает полёт экипаж 72-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

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