Два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» выведены на орбиту

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Сегодня гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, запущенные ракетой-носителем «Союз-2.1б», доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат».

Разгонный блок продолжает выведение на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутников.

Запуск РК «Союз-2.1б» был произведён 5 ноября в 02 часа 18 минут по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный.

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты.

Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе третий с космодрома Восточный. Для «Союза-2.1б» данный полёт стал 72-м, для семейства «Фрегатов» — 121-м в истории.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина, спутники «Ионосфера-М» № 1 и № 2 — Корпорацией «ВНИИЭМ» (входят в Роскосмос).

Космический аппарат «Ионосфера-М» предназначен для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в её верхних слоях, контроля радиационной обстановки.

Спутники «Ионосфера-М» № 1 и № 2 войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки («космической погоды» вокруг Земли) «Ионозонд», создаваемой Роскосмосом в интересах Российской академии наук и Росгидромета. Ещё два космических аппарата — «Ионосфера-М» № 3 и № 4 намечается вывести на орбиту в 2025 году, что позволит системе «Ионозонд» решать научно-прикладные задачи по получению фундаментальных знаний о земной ионосфере и обеспечить возможность непрерывного мониторинга околоземного космического пространства.

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