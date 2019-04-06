Патрульный корабль «Василий Быков» впервые прибыл в Севастополь

Утром 5 апреля новейший патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 (командир капитан 3 ранга Игорь Дубовик) впервые прибыл в Севастополь завершив выполнение задач в акватории Черного моря.

В марте текущего года корабль впервые выполнил задачи боевого дежурства в Азовском море, затем был привлечен к слежению за группой кораблей ВМС НАТО вошедшей в Черное море. В начале апреля совместно с кораблями Береговой охраны ФСБ России обеспечивал безопасность надводной и воздушной обстановки в районе государственных объектов «Мухалатка» и «Заря» (Форос).

ПК «Василий Быков» является наиболее новым кораблем ЧФ. Андреевский флаг на корабле поднят 20 декабря 2018 года, организационно входит в состав тактической группы 184 бригады кораблей ОВР Новороссийской ВМБ. До 2022 года в состав данного соединения планируется передать еще 5 кораблей данного проекта. Из них в ближайшее время будет передан второй корпус — «Дмитрий Рогачев», а на октябрь 2019 года запланирована передача третьего корабля — «Павел Державин».