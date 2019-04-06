«МегаФон» улучшил качество связи в 14 районах Якутии

«МегаФон» подвел итоги развития собственной сети в Республике Саха (Якутия) за прошедший год. Технические специалисты улучшили качество и надежность связи в 18 населенных пунктах, расположенных в 14 районах республики. В результате апгрейда значительно увеличена емкость сети, что позволило «разогнать» скорость мобильного интернета.

Компания «МегаФон» постоянно расширяет и модернизирует собственную сеть связи. В Якутии за 2018 год специалисты компании улучшили качество голосовых соединений и повысили скорость передачи данных в Ленске, Жатае, Нерюнгри, Мирном, Томмоте, Нижнем Куранахе, Булгунняхтахе, Чурапче, Намцах, Ытык-Кюёле и Борогонцах.

Построены и запущены в эксплуатацию новые объекты связи 2G/3G и 4G+/LTE в Олекминске, Ленске, Хандыге, Нюрбе, а также в Якутске, Хатассах и Мархе. Учитывая пожелания корпоративных партнеров построены базовые станции, обеспечивающие сотовой связью удаленные вахтовые поселки алмазодобытчиков, газовиков и угольщиков в Анабарском, Нерюнгринском и Ленском районах. Оператор продолжил работы по расширению действующих на территории республики каналов связи с помощью технологии DWDM, организовал полноценный резерв магистральных каналов на республику.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!