Добавить статью
Новые заводы и цеха

В 2018 г. НьюТек Сервисез запустило собственное производство набухающих пакеров в г. Пермь

  •  © nt-serv.com

В апреле 2018 года в Перми НьюТек Сервисез запустило один из первых заводов в России по производству набухающих пакеров — надежного, безопасного и отлично зарекомендовавшего себя оборудования для изоляции интервалов ствола скважины. На заводе, который оснащён самым современным оборудованием, используются адаптированные к российским требованиям технологии производства, а также разрабатываются дизайны пакеров под конкретные нужды заказчика.

  •  © nt-serv.com

Набухающие пакеры могут быть изготовлены c применением различных эластомеров, реагирующих при контакте с жидкостями на углеводородной и водной основе, а также гибридных. Все рецепты разбухающих эластомеров являются разработкой специалистов компании Ньютек Сервисез. Так же для обеспечения технической поддержки производства у компании существует специализированная лаборатория.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://nt-serv.com/ru/pressroom/news/sobytiya/nyutek_servisez_zapustilo_sobstvennoe_proizvodstvo/

Пермь, НьюТек Сервисез
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,