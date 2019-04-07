В 2018 г. НьюТек Сервисез запустило собственное производство набухающих пакеров в г. Пермь

В апреле 2018 года в Перми НьюТек Сервисез запустило один из первых заводов в России по производству набухающих пакеров — надежного, безопасного и отлично зарекомендовавшего себя оборудования для изоляции интервалов ствола скважины. На заводе, который оснащён самым современным оборудованием, используются адаптированные к российским требованиям технологии производства, а также разрабатываются дизайны пакеров под конкретные нужды заказчика.

Набухающие пакеры могут быть изготовлены c применением различных эластомеров, реагирующих при контакте с жидкостями на углеводородной и водной основе, а также гибридных. Все рецепты разбухающих эластомеров являются разработкой специалистов компании Ньютек Сервисез. Так же для обеспечения технической поддержки производства у компании существует специализированная лаборатория.