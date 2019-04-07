Модернизация производства на предприятиях «Северсталь-метиза»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1BADlXTC4C4
На Орловском сталепрокатном заводе, он входит в структуру «Северсталь-метиза», обновляют оборудование в ремонтно-механическом цехе. Здесь установили два новых токарных станка с числовым программным управлением.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jbjAKmPSmY4
На предприятиях «Северсталь-метиза» закончилась масштабная программа замены цехового и уличного освещения. Производственные площадки сталепрокатчиков стали самыми светлыми и эффективными на «Северстали».
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- Великоросс
- 07.04.201915:14
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