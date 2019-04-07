Модернизация производства на предприятиях «Северсталь-метиза»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1BADlXTC4C4

На Орловском сталепрокатном заводе, он входит в структуру «Северсталь-метиза», обновляют оборудование в ремонтно-механическом цехе. Здесь установили два новых токарных станка с числовым программным управлением.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jbjAKmPSmY4

На предприятиях «Северсталь-метиза» закончилась масштабная программа замены цехового и уличного освещения. Производственные площадки сталепрокатчиков стали самыми светлыми и эффективными на «Северстали».