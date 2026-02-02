На Орловском сталепрокатном заводе запущены новые канатные машины
В сталепроволочном цехе № 2 запущены в работу новые канатные машины для изготовления прядей под металлотросМашины приобретены в рамках инвестиционного проекта по замене оборудования и предназначены для выпуска металлотросов различного диаметра.Новое оборудование обладает высокой производительностью, улучшенными защитными параметрами безопасности.
Среди отличительных особенностей — использование катушек большей ёмкости, что значительно сокращает частоту перезаправки.
