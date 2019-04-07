FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Иу в Москву

Первый состав с импортными грузами, отправленный 29 декабря 2018 года, прибыл в пункт назначения 11 января. Общее время в пути следования составило 14 суток, что в 3 раза быстрее, чем через Суэцкий канал.

Маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь /Замын-Ууд/ Наушки. Для перевозки грузов используются собственные платформы и контейнеры FESCO. Сервис ориентирован в первую очередь на доставку товаров народного потребления из Китая. Планируемый объем перевозок — 400-500 TEU в месяц. В перспективе Группа намерена запустить по этому маршруту также доставку скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах.

Развитие сухопутных международных маршрутов является частью стратегии российской компании FESCO по увеличению объемов контейнерных перевозок, в том числе в соответствии с логикой проекта «Экономического пояса Шелкового пути», который является частью китайской инициативы «Один пояс — Один путь» и, в частности, направлен на развитие транспортных коридоров между Азией и Европой.

Работать на континентальном направлении Китай-Россия Группа начала в конце 2016 года, запустив поезд Тяньцзинь-Москва; в начале августа 2017 года был организован транзитный сервис из Китая в Германию через территорию Монголии. Также сейчас действуют экспортные сервисы FESCO из Красноярска через Казахстан в Чэнду, провинция Сычуань, и Сиань, провинция Шэньси, и регулярный поезд в Чэнду через Монголию. Кроме того, доставка грузов между Китаем и Россией традиционно осуществляется в рамках интермодальной цепочки, проходящей через порт Владивостока. Объем перевозок FESCO по международным сухопутным маршрутам Китай-Россия-Китай и Китай-Европа-Китай в 2018 году составил 12,4 тыс. TEU, что в 3 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.