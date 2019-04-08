«Адмиралтейские верфи» заложили второй траулер проекта СТ-192

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Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» заложен второй большой морозильный рыболовецкий траулер проекта СТ-192, строящийся по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). Концепт-проект судна разработан норвежской компанией «Skipteknisk», технический проект — Морским инженерным бюро, рабочий проект — КБ «Вымпел».

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также для хранения и транспортировки его в порт.

Технические характеристики:

Дедвейт: 5700 т.

Главные размерения: длина — 108.2 м, ширина — 21 м, осадка — 8.8 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Автономность: 45 суток

Экипаж: 139 человек

Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 260 тонн мороженной рыбной продукции и 250 тонн рыбной муки ежесуточно.





© Рендер с сайта meb.com.ua

В соответствии с подписанным в октябре 2017 года контрактом, «Адмиралтейские верфи» построят для РРПК 6 рыболовецких траулеров проекта СТ-192, также контракт предусматривает опцион ещё на 3 судна этого проекта.

Серия:

Заводской № 02480 — заложен 23.01.2019

Заводской № 02481 — заложен 08.04.2019