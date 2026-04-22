Очередной 109-метровый российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 в середине апреля 2026 года вошел в состав флота заказчика — Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК). Судно водоизмещением 13600 тонн построено на предприятии «Адмиралтейские верфи» и носит имя «Капитан Юнак». Новый супертраулер предназначен для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотских морях с переработкой улова прямо на борту.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 — одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире, с глубокой и безотходной переработкой улова на борту. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан. При производстве не расходуется пресная вода: потребности в ней обеспечиваются за счет опреснения и обеззараживания забортной воды.

Вместимость грузовых трюмов супертраулеров проекта СТ-192 достигает 5620 кубических метров. Судно имеет автономность по запасам топлива 45 суток, на борту созданы комфортные условия работы и отдыха экипажа и персонала общей численностью до 155 человек. Скорость хода новых российских супертраулеров составляет 16 узлов (около 30 км/ч).

В оборудовании судна применены энергосберегающие технологии. В состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для общесудового потребления, что позволяет снизить расход топлива. В работе рыбомучной установки применяется пар, произведенный котлом с использованием рыбного жира в качестве топлива и утилизацией остаточного тепла выхлопных газов. Благодаря этим технологиям и снижению расхода топлива современным двигателем уровень выбросов углекислого газа на тонну выловленной рыбы будет снижен в 2 раза по сравнению с судами предыдущих поколений.

«Капитан Юнак» — пятый в серии из 11 супертраулеров для РРПК, рассчитанных на ежегодный вылов до 60000 тонн рыбы. Он назван в честь Владимира Михайловича Юнака (1948-2008) — талантливого руководителя, посвятившего свою жизнь морю, отработавшего в должности капитана 23 года.

Согласно информации отраслевых СМИ, доля отечественного оборудования на траулере «Капитан Юнак» достигает 80%. Например, оборудование для рыбоперерабатывающей фабрики произведено отечественным производителем «Марлинг».

Первые четыре траулера проекта СТ-192 уже успешно ведут промысел на Дальнем Востоке нашей страны. Строятся следующие суда в серии: в настоящее время на «Адмиралтейских верфях» ведется строительство уже седьмого и восьмого судов — «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков».

Михаил Петровский. Использованы фото: ОСК, Минфин России