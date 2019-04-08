«Роснефть» первой в России запустила сервис виртуальной оплаты топлива для корпоративных клиентов
Розничная сеть «Роснефть» первой в России запускает сервис оплаты топлива через мобильное приложение для корпоративных клиентов. Приложение «РН-Карт» доступно для смартфонов на платформах iOS и Android.
До текущего момента сервис оплаты заправки через приложение «РН-Карт» работал в пилотном режиме в Москве, Московской области и Смоленске. Теперь эта возможность есть во всех регионах присутствия Компании на большинстве АЗС под брендом «Роснефть», «ТНК», «BP» и «Башнефть».
"Роснефть" стала единственной на российском топливном рынке компанией, запустившей данную услугу для своих корпоративных клиентов. Использование приложения «РН-Карт» позволит потребителям Компании отказаться от пластиковых топливных карт.
«Роснефть» стала единственной на российском топливном рынке компанией, запустившей данную услугу для своих корпоративных клиентов. Использование приложения «РН-Карт» позволит потребителям Компании отказаться от пластиковых топливных карт.
Мобильное приложение с виртуальной топливной картой является инновационным продуктом, который использует новые цифровые технологии, позволяющие оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Мобильное приложение не зависит от наличия подключения к сети интернет и позволяет оплачивать заправку в офлайн режиме. Для клиентов работает круглосуточная горячая линия.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
- termometrix
- 08.04.201922:48
- 1
09.04.1911:02:03