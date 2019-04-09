

«Росэлектроника» развивает RFID-технологии

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок решение по использованию технологии RFID во время массовых мероприятий, которое позволяет автоматизировать контроль перемещений участников, обеспечить точный учет и статистику посещаемости.

Решение, разработанное инженерно-маркетинговым центром Концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника», включает в себя RFID-метки, встраиваемые в бейдж или браслет; оборудование для считывания и специальное программное обеспечение. Технология RFID в режиме реального времени идентифицирует каждого посетителя и определяет его месторасположение. Информация считывается дистанционно и передается на сервер, после чего систематизируется и анализируется.

Впервые RFID-решение ИМЦ концерна «Вега» было применено на форуме информационно-коммуникационных технологий Cisco Connect-2019, одном из крупнейших международных мероприятий IT-отрасли, состоявшемся 26-27 марта в Москве. Для фиксации перемещения посетителей на форуме было установлено 60 антенн и 13 считывателей, идентифицирующих до 1000 уникальных объектов в секунду на расстоянии до 10 м вне прямой видимости от считывающих устройств. Это дало возможность собрать точную информацию о посещаемости стендов и дискуссионных площадок, определить наиболее востребованные участниками темы и по ходу форума корректировать программу.

«Технология радиочастотной идентификации позволяет полностью автоматизировать контроль посетителей на массовых мероприятиях — время входа-выхода, контроль перемещений внутри площадки. Система может применяться в различных отраслях — от мониторинга передвижения пациентов, персонала и медоборудования в больницах до ритейла и контроля местонахождения работников и техники на строительных площадках или производствах», — рассказал генеральный директор ИМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш.