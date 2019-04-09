Производство изделий из композитов запущено в ОЭЗ «Тольятти»

ООО «ПМ-Композит» — резидент особой экономической зоны «Тольятти», запустило производство в тестовом режиме. На полную проектную мощность компания планирует выйти к концу 2019 года, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Основной вид деятельности компании — полимербетонное и прессовое производство изделий из композиционных материалов. Компания разработала авторскую линейку бытовой техники и уже выпустила пробную партию продукции. В перспективе планируется расширить ассортимент продукции. Сегодня на заводе работает 15 сотрудников, всего предстоит трудоустроить 128 человек.

Строительство предприятия началось в 2017 году. За полтора года на участке площадью более 2 гектаров возведено здание, завершена внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей. Площадь производственного корпуса составляет 3,5 тыс. квадратных метров. В прошлом году на площадку предприятия завезено оборудование, в том числе два гидравлических пресса, которые предназначены для непосредственного изготовления продукции.

Современное оборудование гарантирует высокое качество нашей продукции, которая используется в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобильной, железнодорожной, энергетической, строительной. Большинство из них представлены на территории Самарской области, что обещает широкий рынок сбыта и экономию затрат на логистике.

ООО «ПМ-КОМПОЗИТ» является дочерним предприятием ОАО «Завод Продмаш» — одного из лидеров рынка по производству дорожных металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры.

Ключевой профиль деятельности — производство продукции из композиционных материалов по технологии прессового производства и технологии инжекционного литья полимербетонной смеси без применения декоративного (гелиевого) покрытия.

Предприятие «ПМ-Композит» стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ «Тольятти». В текущем году готовятся к запуску еще два производства, которые сегодня находятся в завершающей стадии строительства.

ОЭЗ «Тольятти» была открыта в 2014 году. На сегодняшний день в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент, запущено восемь производств, предприятие «ПМ-Композит» стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ. Общий объем инвестиций уже превысил 11 млрд рублей.