Мираторг запустил в Курской области предприятие по производству кормов для домашних животных

АПХ «Мираторг» сообщает о запуске в Пристенском районе Курской области предприятия по промышленной переработке сельхозживотных. Инвестиции в реализацию проекта превысили 4,8 млрд рублей.

Запуск производства обеспечит порядка 423 млн дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Создано 180 новых рабочих мест, в будущем здесь построят хладобойню, число рабочих мест вырастет до 600.

Мощность завода позволит выпускать до 33 тыс. тонн продукции в год. Здесь планируется производить порядка 100 наименований продукции — корма для кошек и собак класса премиум и суперпремиум, рецептуры которых разрабатываются с учетом особенностей кормления различных групп животных, их пород и возраста.

Базовое сырье на предприятие поставляется с собственных животноводческих площадок холдинга, что позволяет полностью проследить все этапы производства — «от поля до поставки в розничную сеть». Технологические процессы производства не предусматривают использование красителей и искусственных консервантов. Качество производимых предприятием кормов соответствует мировым стандартам, что в перспективе будет способствовать замещению импортных аналогов на продукцию отечественного производства, а также позволит повысить ее экономическую и физическую доступность.

Деятельность предприятия полностью соответствует международным экологическим стандартам, а все упаковочные материалы, применяемые в производстве, будут пригодны к вторичной переработке.

«Курская область обладает огромным потенциалом для развития современного высокотехнологичного сельского хозяйства и, прежде всего, продукции глубокой переработки. Данный проект является логическим дополнением существующего вертикально интегрированного производства агрохолдинга и имеет возможность расширения. В дальнейшем на его базе мы планируем создать высокотехнологичную мясохладобойню. Ее запуск будет способствовать расширению ассортимента высококачественных кормов для животных, производимых предприятием, и позволит создать дополнительные рабочие места в регионе», — сказал президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

В целом, до 2023 года «Мираторг» планирует инвестировать в проекты на территории области более 120 млрд рублей. При этом создав около 7 тысяч рабочих мест.