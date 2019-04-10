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Фотофакты

Строительство здания нового терминала аэропорта в Челябинске

  • В новом челябинском аэропорту появятся четыре телетрапа
  • В новом челябинском аэропорту появятся четыре телетрапа
  •  © telefakt.ru

Генеральный директор челябинского аэропорта Баландино Юрий Коньков провел экскурсию по еще строящемуся зданию нового терминала. Уже через несколько месяцев оно приобретет свой конечный вид, а пока уникальные кадры со стройки можно увидеть в фоторепортаже корреспондента Telefakt.ru.

  •  © telefakt.ru

Уже к ноябрю 2019 года вся стройка будет завершена, и здание нового аэровокзала сможет принять первых пассажиров. А пока здесь идет активная работа. Более пятисот строителей работают для того, чтобы новое здание соответствовало всем стандартам и могло принимать пассажиров на самом высоком уровне.

  • В новом челябинском аэропорту появятся четыре телетрапа
  • В новом челябинском аэропорту появятся четыре телетрапа
  •  © telefakt.ru

«Мы завершаем работу с установкой телетрапов. Сегодня они уже закуплены и в скором времени прибудут в Челябинск. Телетрапов будет четыре. Это полностью покроет наш пассажиропоток», — отметил Юрий Коньков, генеральный директор челябинского аэропорта.

  •  © telefakt.ru

По словам Юрия Конькова, вид, открывающий сегодня — эксклюзивный вариант воздушной гавани. В центре зала регистрации будет располагаться большая стойка, на которой будет наглядно представлена вся информация для пассажиров. Рядом расположатся 20 стоек регистрации, на которых процедуру можно будет пройти с комфортом и без очереди.

  • В новом челябинском аэропорту появятся четыре телетрапа
  • В новом челябинском аэропорту появятся четыре телетрапа
  •  © telefakt.ru

Выход на посадку будет осуществляться через четыре трапа. Чистая зона, где пассажиры смогут отдохнуть и дождаться вылета, будет находиться на втором этаже. На третьем этаже будет организован большой бизнес-зал. Из особенностей нового аэровокзала можно выделить полноценный медицинский пункт, который расположится на первом этаже.

Пока на территории будущей привокзальной площади аэропорта располагаются горы стройматериалов и множество котлованов. Это связано с тем, что здесь завершают проведение всех необходимых для функционирования аэровокзала коммуникаций. Уже через несколько месяцев все превратится в ровную поверхность парковки.

Фото: Марина Власова, Telefakt.ru

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https://telefakt.ru/lenta/v_novom_zdanii_chelyabinskogo_aerovokzala_nachali_montazh_teletrapov.html

Челябинск, аэропорт
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