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Экспорт

Кингисеппский машиностроительный завод начал поставки дизельных комплектующих в Иран

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  • http://www.arms-expo.ru/upload/iblock/bc0/bc0712bdb7e7da370cdce9a25c76b49c.jpg
  •  © arms-expo.ru

Крупная компания топливно-энергетического комплекса исламской республики Иран подтвердила заказ на комплекты деталей для резервных дизель-генераторных станций на базе «Русский Дизель». Об этом сообщает пресс-служба КМЗ.

В рамках контракта по поставке комплектующих для двигателей 78 Г размерности 23/2×30 были изготовлены 54 комплекта секций выхлопного коллектора.

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  • https://sudostroenie.info/catalog/upload/images/10122_%D0%BA%D0%BC%D0%B7_1.jpg
  •  © sudostroenie.info

Непосредственно КМЗ был разработан комплекс мер направленый на усовершенствование и модернизацию продукцию ранее выпускаемой ГП «Фирма «Русский Дизель».

В процессе литья корпусных деталей широко использовались современные технологии азотирования, других методов упрочнения, а также специальные покрытия для повышения антикоррозионной стойкости и антифрикционных качеств.

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http://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/kingiseppskiy_mashinostroitelnyy_zavod_nachinaet_postavki_dizelnykh_komplektuyushchikh_v_iran/

Экспорт
  • Нет аватара malikszh
    11.04.1904:05:32

    Теперь понятно 1000 цилиндров в Иран значит

    #1121668
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