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Производство

Кингисеппский Машиностроительный Завод начинает поставки дизельных комплектующих в Иран

  • Мех. обработка секции выхлопного коллектора
  • Мех. обработка секции выхлопного коллектора
  •  © sudostroenie.info

Крупная компания топливно-энергетического комплекса исламской республики Иран подтвердила заказ на комплекты деталей для резервных дизель-генераторных станций на базе «Русский Дизель». Об этом сообщает пресс-служба КМЗ.

В рамках контракта по поставке комплектующих для двигателей 78 Г размерности 23/2×30 были изготовлены 54 комплекта секций выхлопного коллектора.

Непосредственно КМЗ был разработан комплекс мер направленый на усовершенствование и модернизацию продукцию ранее выпускаемой ГП «Фирма «Русский Дизель». В процессе литья корпусных деталей широко использовались современные технологии азотирования, других методов упрочнения, а также специальные покрытия для повышения антикоррозионной стойкости и антифрикционных качеств.

  •  © sudostroenie.info

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https://sudostroenie.info/novosti/26316.html

КМЗ, Кингисеппский Машиностроительный Завод, Русский Дизель
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