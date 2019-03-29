Кингисеппский Машиностроительный Завод начинает поставки дизельных комплектующих в Иран



Мех. обработка секции выхлопного коллектора

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Крупная компания топливно-энергетического комплекса исламской республики Иран подтвердила заказ на комплекты деталей для резервных дизель-генераторных станций на базе «Русский Дизель». Об этом сообщает пресс-служба КМЗ.

В рамках контракта по поставке комплектующих для двигателей 78 Г размерности 23/2×30 были изготовлены 54 комплекта секций выхлопного коллектора.

Непосредственно КМЗ был разработан комплекс мер направленый на усовершенствование и модернизацию продукцию ранее выпускаемой ГП «Фирма «Русский Дизель». В процессе литья корпусных деталей широко использовались современные технологии азотирования, других методов упрочнения, а также специальные покрытия для повышения антикоррозионной стойкости и антифрикционных качеств.