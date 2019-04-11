В Тюмень поступили 42 новых автобуса ЛиАЗ

Автобусы USB-разъемами и устройствами для электронной оплаты за проезд совсем скорой выйдут на улицы Тюмени. В автотранспортный парк города поступили 42 новые машины.

Основное преимущество новых марок — большая вместимость, широкие проходы и дверные проемы. Автобусы оснащены двигателями экологического класса «Евро-5», системами ГЛОНАСС, климат-контроля, электронными информационными табло, откидными аппарелями и креплениями для инвалидных кресел.

В двери вмонтированы датчики, которые не дают им закрыться, если пассажир еще не вышел или не зашел, как следствие, автобус не поедет. Также в салоне несколько камер видеонаблюдения.

Новое для общественного транспорта Тюмени — наличие USB-разъемов для подзарядки техники. Оборудован салон и автономными валидаторами, которые закреплены на двух площадках: в середине салона и на задней площадке. Новый облик автобуса дополняет культурная навигация. «Интерьер» снабжен надписями, призывающими уступать места пожилым людям, держаться за поручни, пропускать пассажиров при выходе. Указаны необходимые телефоны, позвонив по которым, пассажиры могут сообщить о проблемах. Все их пожелания будут учтены и предприняты меры для исправления недочетов в работе.