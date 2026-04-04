100 электробусов ЛиАЗ-6274 поступили на эксплуатационные площадки Мосгортранса.

Экологичные электробусы ЛиАЗ-6274 российского производства заменяют автобусы на действующих маршрутах. Всего в городе уже работает 570 машин такой модели.

Электробусы поставляются в Москву с 2018 года, а с 2022-го в столицу приходит техника улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40-50 до 80-90 километров. При этом вес машины остался прежним.

Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. В них установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля и кнопки адресного открытия дверей. Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов.

Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров. Для этого предусмотрена откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти и покинуть салон. Велосипеды, коляски или крупный багаж можно удобно разместить на накопительной площадке.

При открытии дверей в электробусе срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт снаружи и внутри оборудован видеокамерами.

Сегодня электробусы обслуживаются на 12 площадках Мосгортранса. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическая система стала более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия. Внешний вид новых машин соответствует современным тенденциям в мировом промышленном дизайне.

При создании новых электробусов учитывают опыт эксплуатации более ранних моделей и отзывы пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов.