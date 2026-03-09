сегодня
оцените публикацию
Парки Мосгортранса пополнились 40 электробусами нового поколения
В столицу по дополнительному соглашению с ПАО «КамАЗ» пришли еще 40 современных электробусов поколения А5. Новые экологичные и бесшумные машины уже выходят на маршруты.
Всего в парках Мосгортранса поступило 440 современных электробусов КамАЗ поколения А5.
Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: www.mos.ru
Комментарии 0