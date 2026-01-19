В Москву поступили 400 электробусов нового поколения по контракту с ПАО «КАМАЗ» 2025 года. Современные экологичные машины КамАЗ-52222 уже обслуживают на девяти эксплуатационных площадках Мосгортранса.

С 2018 года в городе активно заменяют автобусы на электробусы. С начала эксплуатации электробусы нового поколения проехали уже более 4,2 млн км и показали свою надежность в использовании.

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Еще благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках, а в салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте.

Кроме того, электробусы подходят для каждого — откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок и велосипедов.

