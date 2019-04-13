Уральский завод спецтехники представил цементно-смесительную установку на шасси Камаз

Уральский завод спецтехники, который с 2007 года является официальным поставщиком навесного оборудования для ОАО «Автомобильный завод «Урал», ПАО «КамАЗ», а с 2010 года и для ОАО «Минский автомобильный завод» и выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил модернизированный цементировочно-смесительный агрегат на базе на базе вездеходного Камаз 43118-3027-50 (6×6) с двигателем Камаз 740.705-300 мощностью 300 л.с., предназначенный для перевозки сухих строительных смесей, а также приготовления тампонажных растворов, которые используются в ремонте и прокачке нефтяных скважин при температуре окружающей среды от -45°С до +45°С.

Для подачи раствора на цементно-строительном агрегате установлен трёхплунжерный насос СИН-32 массой 1900 кг (производство завода нефтегазового машиностроения «Синергия»

, который занимается разработкой и изготовлением сложной машиностроительной продукции — плунжерных насосов высокого давления с широким спектром технических характеристик и насосных установок различного назначения с дизельным и электрическим приводом на их базе) оборудованный датчиками давления и числа оборотов с последующего вывода данных в кабину водителя.

СИН-32, предназначенный для перекачивания под высоким давлением различных жидкостей в умеренно холодном II 4 и умеренном II 5 климатических районах, является аналогом насоса Т9, но с увеличенным в 2 раза ресурсов работы поршней.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Su0-ycDOrvI