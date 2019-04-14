Российская компания «АВ Тауэр» модернизировала производство и вышла на рынки Азии, Европы и Америки
Парфюмерно-косметическая компания, компания «АВ Тауэр» (Московская обл., город Солнечногорск), в 2018 году провела модернизацию производства, что позволило увеличить выпуск косметической продукции и своё присутствие на зарубежных рынках. Основным профилем организации является производство декоративной косметики (тушь, подводка, помада, блеск для губ, пудра, тени
В 2018 году компания модернизировала свою производственную линию, приобрела дополнительно 3 единицы для производства и упаковки косметических средства. Продукция подмосковного производителя стала одной из первых торговых марок декоративной косметики, которая в настоящее время поставляется в зарубежные страны и сейчас представлена на полках магазинов Азии, Европы и Америки.
Кроме того, компания «АВ Тауэр» участвовала в программах «100 лучших товаров года» России, где получила золотые медали и звания Лауреата, а также в различных международных выставках.
14.04.1911:10:05