Российская компания «АВ Тауэр» модернизировала производство и вышла на рынки Азии, Европы и Америки

Парфюмерно-косметическая компания, компания «АВ Тауэр» (Московская обл., город Солнечногорск), в 2018 году провела модернизацию производства, что позволило увеличить выпуск косметической продукции и своё присутствие на зарубежных рынках. Основным профилем организации является производство декоративной косметики (тушь, подводка, помада, блеск для губ, пудра, тени и т. д. ) под марками ART-VISAGE, Estrade, Ruta, PRO MAKEUP и другими. У компании собственное производство в городском округе Солнечногорск, а также две лаборатории (производственные и исследовательская), открытие которых обеспечило возможность разработки собственных уникальных рецептур.

В 2018 году компания модернизировала свою производственную линию, приобрела дополнительно 3 единицы для производства и упаковки косметических средства. Продукция подмосковного производителя стала одной из первых торговых марок декоративной косметики, которая в настоящее время поставляется в зарубежные страны и сейчас представлена на полках магазинов Азии, Европы и Америки.

Кроме того, компания «АВ Тауэр» участвовала в программах «100 лучших товаров года» России, где получила золотые медали и звания Лауреата, а также в различных международных выставках.