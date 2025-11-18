Новый производственный комплекс по выпуску косметики открыла компания «Миксит»
Компания Mixit запустила автоматизированный комплекс полного цикла по производству косметики на территории городского округа Солнечногорск Московской области.
Благодаря реализации проекта с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей компания сможет в два раза увеличить месячный объем выпускаемой продукции.
Это завод нового поколения: 4 современных реактора, автоматизированный цикл от сырья до упаковки, собственная лаборатория.
Компания специализируется на производстве кремов, масок, скрабов, патчей, шампуней, гелей и прочей косметики. В настоящее время она выпускает около 7 млн баночек косметики в месяц, с открытием нового комплекса этот объем может вырасти вдвое.
В результате запуска производства создано более 538 рабочих мест. На новом предприятии будут работать и ветераны СВО.
