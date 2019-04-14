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Энергетика и ТЭК

В Татарстане открыта административно-производственная база Приволжских электрических сетей

  •  © gridcom-rt.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

28.12.2018 г. В Татарстане открыта новая административно-производственная база Приволжских электрических сетей

Строительство новой базы началось в октябре 2014 года и было проведено в два этапа. На объекте созданы комфортные условия для размещения 250 сотрудников, помещения оборудованы в соответствии с современными стандартами. На территории производственной базы площадью более 3 га располагаются производственный корпус, здания теплой стоянки, складские и вспомогательные помещения. Помещения оборудованы светодиодным освещением, системой климат-контроля, которая позволяет экономить электроэнергию и тепло.

Также производственным подразделениям были переданы ключи от новой спецтехники. Электрики получили снегоходы, автовышку с изолирующим звеном для производства работ под напряжением, а также многофункциональный трактор.

Благодаря современным программно-аппаратным средствам из нового центра отслеживаются состояние и технические параметры всех электросетевых объектов, что позволяет диспетчеру оперативно ориентироваться в нештатных ситуациях и сократить время перерывов в электроснабжении.

  •  © tatarstan.ru

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http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1360753.htm

Татарстан, Приволжские электрические сети
  • Великоросс Великоросс
    14.04.1915:39:46

    Открытие новой административно производственной базы Приволжских электрических сетей

    ©Видео с youtube.com

    •  © gridcom-rt.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

    •  © gridcom-rt.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

    •  © gridcom-rt.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

    •  © gridcom-rt.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

    Отредактировано: Великоросс~15:44 14.04.19
    #1122401
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