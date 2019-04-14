Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/912YNBGafac
Информационный центр проекта «Крымский мост» сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Сейчас на мосту уложено более половины рельсошпальной решетки. Всего планируется уложить 38 километров рельсов. Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом прошлого года.
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- Великоросс
- 14.04.201922:58
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