Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

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Информационный центр проекта «Крымский мост» сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Сейчас на мосту уложено более половины рельсошпальной решетки. Всего планируется уложить 38 километров рельсов. Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом прошлого года.