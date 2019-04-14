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Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/912YNBGafac

Информационный центр проекта «Крымский мост» сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Сейчас на мосту уложено более половины рельсошпальной решетки. Всего планируется уложить 38 километров рельсов. Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом прошлого года.

  •  © sun1-29.userapi.com

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https://ria.ru/20190414/1552683489.html

Крым, Крымский мост
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