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Спортивные объекты

Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина принимает первые крупные соревнования

  •  © sakhalin.gov.ru

Дальневосточное первенство по биатлону стартовало в Южно-Сахалинске. В нем участвуют около 50 спортсменов из 4 российских регионов в возрасте от 15 до 19 лет.

Спортивный комплекс «Триумф» включает в себя современное стрельбище на 30 мишенных установок, штрафной круг, стадион и лыжные трассы, общей протяженностью 14 километров. Специально для нового объекта закупили спортивное огнестрельное оружие отечественного производства, которое используют участники сегодняшних соревнований.

  •  © sakhalin.gov.ru

  •  © sakhalin.gov.ru

  •  © sakhalin.gov.ru

  •  © sakhalin.gov.ru

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» в Южно-Сахалинске

  •  © ruspekh.ru

  •  © ruspekh.ru

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» в Южно-Сахалинске построен для проведения областных и международных соревнований по лыжным гонкам, биатлону, зимнему, летнему ориентированию. Комплекс включает в себя современное стрельбище на 30 мишенных установок, стадион, трибуны на 1,5 тысячи мест, медико-восстановительный центр, штрафной круг, лыжные, лыжно-биатлонные и лыжно-роллерные трассы, спортивный клуб, спортбазу, конференц-зал, двухэтажный судейский павильон, 28 модулей для размещения команд. Трассы спроектированы с учетом всех требований Международной федерации лыжного спорта и Международного союза биатлонистов. Общая протяженность трасс 14 км. Тренировочный и соревновательный процесс осуществляется круглый год. Весь комплекс охватывает 121,7 гектаров.

  •  © ruspekh.ru

  •  © ruspekh.ru

  •  © ruspekh.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12327&cHash=a6623b75d77e57ed8e1d3c594a76ebec

спорт, спортивные объекты, Сахалинская область
  • SergeySeverny SergeySeverny
    15.04.1910:45:36

    вот это замечательно, когда спортивные центры строятся в Красноярске, на Сахалине и вообще в Сибири

    #1122502
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