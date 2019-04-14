Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина принимает первые крупные соревнования

Дальневосточное первенство по биатлону стартовало в Южно-Сахалинске. В нем участвуют около 50 спортсменов из 4 российских регионов в возрасте от 15 до 19 лет.

Спортивный комплекс «Триумф» включает в себя современное стрельбище на 30 мишенных установок, штрафной круг, стадион и лыжные трассы, общей протяженностью 14 километров. Специально для нового объекта закупили спортивное огнестрельное оружие отечественного производства, которое используют участники сегодняшних соревнований.

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» в Южно-Сахалинске





© ruspekh.ru



© ruspekh.ru

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» в Южно-Сахалинске построен для проведения областных и международных соревнований по лыжным гонкам, биатлону, зимнему, летнему ориентированию. Комплекс включает в себя современное стрельбище на 30 мишенных установок, стадион, трибуны на 1,5 тысячи мест, медико-восстановительный центр, штрафной круг, лыжные, лыжно-биатлонные и лыжно-роллерные трассы, спортивный клуб, спортбазу, конференц-зал, двухэтажный судейский павильон, 28 модулей для размещения команд. Трассы спроектированы с учетом всех требований Международной федерации лыжного спорта и Международного союза биатлонистов. Общая протяженность трасс 14 км. Тренировочный и соревновательный процесс осуществляется круглый год. Весь комплекс охватывает 121,7 гектаров.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!