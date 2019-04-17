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Энергетика и ТЭК

«Северный поток» готов на 42%

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В «Газпроме» отчитались об укладке по дну Балтийского моря 1025 километров газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Отмечается, что это составляет около 42 процентов от общей протяженности газопровода по двум ниткам. В компании также указали, что укладка морской части трубопровода ведется строго в соответствии с графиком.

11 апреля в Еврокомиссии заявляли, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.

«Северный поток-2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019 году. Это неоднократно подтверждал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Попытки Дании затянуть согласование маршрута «Северного потока-2» не отразятся на заявленных сроках запуска проекта.

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https://lenta.ru/news/2019/04/16/nord_stream_42/

Газпром, Северный поток-2, СП-2, ТЭК, газопровод
  • Нет аватара Инженер2015
    17.04.1909:29:52

    политика в статье

    #1122931
  • Нет аватара sdelanok
    17.04.1910:17:20

    газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет

    В аналитической статье на geoenergetics. ru «Хоровод вокруг потоков» такие же выводы. Морские нитки будут построены до конца 2019 года, а вот сухопутное продолжение морской магистрали, для прокачки 55 млрд кубометров газа в год, будет готово, вероятно, только к 2022 году.

    #1122945
    • Нет аватара cheri
      17.04.1911:17:50

      geoenergetics. ru

      я посмотрел, там речь идет не о технологических возможностях строительства, а о политических моментах внутри ЕС, которые могут в теории создать затруднение.

      Газ потечет в конце 19 года, а вот на полную мощность 55 млрд. м3 трубопровод может выйти к 22-му году или чуть раньше. И связано сие чисто с политикой.

      Такой смысл в статье.

      #1122969
    • goryachee_leto goryachee_leto
      17.04.1914:35:04

      Морские нитки будут построены до конца 2019 года, а вот сухопутное продолжение морской магистрали, для прокачки 55 млрд кубометров газа в год, будет готово, вероятно, только к 2022 году.

      Не понимаю этих наших волнений по поводу поставок газа в ЕС — прибыль от них в разы меньше, чем от нефти или металлов, а как ЕС будет соперничать с Азией и Китаем в промышленности без более дешевого трубопроводного газа — это главный вопрос.

      Главное, что у нас могут возникнуть с хранением газа — консервировать скважины нельзя,

      а суммы для бюджета от газа не очень большие.

      #1123027
  • Нет аватара абрамыч
    17.04.1912:03:47

    Пора уже строить Японский и Американские потоки!

    #1122981
    • Нет аватара port
      17.04.1912:47:02

      для начала надо бы уже запустить южнокорейский поток, через КНДР, о котором давно говорят

      #1122992
  • Нет аватара Беззаветный
    17.04.1914:10:08

    Очень напрашивается заезженная аналогия про караван. Ну как тут её не упомянуть?

    #1123020
  • Андрей Глебов Андрей Глебов
    17.04.1914:27:12

    Кто знает: можно ли хотя бы в течение нескольких месяцев заменить недопоставки газа по украинской трубе — поставками СПГ через немецкие терминалы?

    #1123024
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