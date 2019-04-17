Ижнефтемаш разработал новую модификацию спецтехники для цементирования скважин

«Ижнефтемаш», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения (входит в ГК «Римера» — нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ), обновил модельный ряд спецтехники для ремонта и цементирования скважин по заказу «Сибирской Сервисной Компании».

В модифицированный вариант цементировочной установки УНБ-125×50К с трехплунжерным насосом НТП-175 внесены существенные конструктивные изменения, которые обеспечивают эффективность работы и удобство обслуживания оборудования.

Эксплуатационные характеристики гидравлической части насоса НТП-175 улучшены за счет установки обновленной системы обогрева. Для облегчения визуального контроля давления манометр размещен между насосом и кабиной, а с целью устранения «застойных зон» переработана линия манифольда. Для упрощения доступа к насосу при обслуживании и обеспечения оператору более комфортных условий, рабочая откидная площадка установки расположена со стороны плунжеров.

Кроме того, специалисты предприятия внесли изменения в систему питания палубного двигателя, привязав его к основному топливному баку автомобильного шасси, что исключает необходимость установки дополнительного прибора контроля на палубный бак и препятствует попыткам несанкционированного слива топлива.

— При разработке нового оборудования ГК «Римера» в первую очередь ориентируется на потребности клиента, поэтому практически каждый выполненный «Ижнефтемашем» заказ по спецтехнике уникален и представляет собой новую модель, сделанную по техническим требованиям заказчика, — отмечает коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий. — Всего по итогам 2018 года «Ижнефтемаш» разработал и поставил заказчикам более 30 новых моделей и модификаций насосных и смесительных установок.

В 2018 году «Ижнефтемаш» увеличил долю на отечественном рынке насосных и смесительных установок на 10% и 16% соответственн