В Рязанской области открылся новый завод «Касимовский картофель»

Предприятие расположено в селе Торбаево. Сегодня там произвели пробный пуск оборудования и получили первую продукцию. Завод будет выпускать картофель фри и картофельное пюре. В месяц предприятие сможет переработать от 3 до 4 тысяч тонн картофеля.

Первыми в производственных цехах побывали руководители картофелеводческих хозяйств области из Касимовского, Михайловского, Рязанского, Скопинского и Шиловского районов. Переработчики надеются в перспективе получать картофель из этих районов. Рынок сбыта готовой продукции — Рязанская область и вся Россия.

Пока на предприятии трудятся порядка 30 человек, но при развитии производства количество рабочих мест будет увеличено.

Пока в стране вместе с ООО «Касимовский картофель» всего четыре предприятия производят картофель фри, так что конкуренция не велика. Сейчас ее составляют зарубежные производители. В Россию завозится 90 процентов импортного картофеля фри (70 тысяч тонн). В министерстве сельского хозяйства и продовольствия области надеются, что со временем позиции на внутреннем рынке изменятся в пользу отечественного производителя.