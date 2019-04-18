На Ямале в сельхозкомплексе «Ноябрьский» открыт новый цех по глубокой переработке молока

В сельхозкомплексе «Ноябрьский» открыли новый цех по глубокой переработке молока. Средства на покупку оборудования и ремонт помещения, а это порядка 10 млн рублей, поступили из окружного и городского бюджетов. В цехе работают несколько автоматизированных установок, благодаря которым происходит производство всей линейки молочной продукции. Техника позволяет увеличить объемы переработки молока до 2 тонн одновременно. В день в торговые точки поступает около полутора тонн готовой продукции.

«На сегодняшний день мы выпускаем 19 наименований молочной продукции и работаем над расширением ассортимента, это не быстрый процесс, новую продукцию нужно сертифицировать, пройти все необходимые испытания и только после этого она поступает на прилавки», — говорит и. о. директора сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский» Максим Олексий.

В этом году комплекс начал готовить кисломолочные продукты «Снежок», «Варенец» и «Бифидок». Летом будут выпускать напитки на основе сыворотки. Оборудование нового цеха позволит не только расширить ассортимент, но и снизить нагрузку на работников. Всего в цехе работают пять специалистов.