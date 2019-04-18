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Судостроение и судоходство

В Самаре заложены две сухогрузные баржи проекта RDB12

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18 апреля 2019 года в Самаре судостроительно-судоремонтный завод «Нефтефлот» заложил две трюмные сухогрузные баржи проекта RDB12 дедвейтом 4800 тонн (строительные номера 002 и 003).

В июне 2018 г. завод подписал с ООО «Петротанкер» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» соглашения о строительстве серии из пяти танкеров-химовозов и 15 сухогрузов. В рамках этих соглашений 28 января 2019 г. были заключены контракты на сборку и поставку трех несамоходных сухогрузов для перевозки зерна.

Сухогруз станет первым судном, полностью построенным в Самаре с 1896 года.

Предприятие ЗАО «Нефтефлот» было основано в 1996 году на мощностях Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота. В штате компании числятся 153 человека, в период активного судостроения количество работников возрастает до 400. С 2010 года на ЗАО «Нефтефлот» было отремонтировано более 100 судов, осуществляющих перевозку нефтепродуктов как во внутренних водах России, так и на международном уровне.

  •  © sudostroenie.info

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Самарская область
  • Clausson Clausson
    18.04.1919:30:22

    Объясните, плиз, разницу между баржей и несамоходным сухогрузом? Адекватен ли заголовок тексту?

    #1123358
  • Katamaran Katamaran
    18.04.1919:56:30

    Новость из категории Внезапно!

    #1123365
  • Katamaran Katamaran
    18.04.1919:58:14

    Кстати, поправьте заголовок. Заложили два судна.

    #1123366
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