В Самаре заложены две сухогрузные баржи проекта RDB12

18 апреля 2019 года в Самаре судостроительно-судоремонтный завод «Нефтефлот» заложил две трюмные сухогрузные баржи проекта RDB12 дедвейтом 4800 тонн (строительные номера 002 и 003).

В июне 2018 г. завод подписал с ООО «Петротанкер» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» соглашения о строительстве серии из пяти танкеров-химовозов и 15 сухогрузов. В рамках этих соглашений 28 января 2019 г. были заключены контракты на сборку и поставку трех несамоходных сухогрузов для перевозки зерна.

Сухогруз станет первым судном, полностью построенным в Самаре с 1896 года.

Предприятие ЗАО «Нефтефлот» было основано в 1996 году на мощностях Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота. В штате компании числятся 153 человека, в период активного судостроения количество работников возрастает до 400. С 2010 года на ЗАО «Нефтефлот» было отремонтировано более 100 судов, осуществляющих перевозку нефтепродуктов как во внутренних водах России, так и на международном уровне.