Татарстан увеличивает производство стекловолокна

Компания «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» запустила модернизированную стекловаренную печь по производству непрерывного стекловолокна.

Льготный заем для реализации данного проекта в размере 441,51 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) Российской Федерации по программе «Проекты развития». Общий объем инвестиций составил 883 млн рублей.

Производство стекловолокна является сырьевой базой для развития композитной отрасли. Продукция предприятия востребована в строительной индустрии, дорожно-строительной инфраструктуре, автомобилестроении, ЖКХ, нефте- и газодобыче, электротехнической промышленности, судо- и авиастроении, ветроэнергетике, оборонной промышленности.

В рамках проекта было закуплено технологическое оборудование для модернизации стекловаренной печи. Модернизация стекловаренной печи позволит на 32 процента увеличить объемы производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить экспортные продажи.

Восемьдесят процентов произведенной продукции компания планирует к реализации на российском рынке, 20 процентов будет направлено на экспорт.

Продукция экспортируется в Казахстан, Узбекистан, Украину, Беларусь, Молдову, Польшу, Сербию, Венгрию, Чехию, Германию, Румынию, Латвию, Польшу и Турцию.

Совместное российско-германское предприятие производит стекловолокно на базе инновационных международных технологий. Продукция является сырьевой базой для развития композитной отрасли.

Стекловолокно — один из наиболее конкурентоспособных современных армирующих материалов, обладающий высокими физико-механическими характеристиками и используемый в качестве основы для композитных материалов. На основе стекловолокна выпускается широкий ассортимент продукции: некручёные пряди (ровинги), крученые нити, стекломаты, стеклосетки, ровинговые стеклоткани, рубленые стеклонити. В свою очередь, ровинги используются в производстве стеклопластиковых изделий: арматуры, труб, емкостей, профилей различных форм, газовых баллонов, акриловых ванн. Стекломаты и стеклоткани применяются в производстве деталей автомобилей, корпусов лодок, судов и яхт.

Продукция предприятия востребована в строительной индустрии — для армирования штукатурных фасадов и самовыравнивающихся полов, в дорожно-строительной инфраструктуре, автомобилестроении, ЖКХ, нефте- и газодобыче, электротехнической промышленности, судо- и авиастроении, ветроэнергетике, оборонной промышленности.

«Льготный Заем ФРП сыграл значительную роль в решении задачи по модернизации стекловаренной печи, необходимой для увеличения объемов и дальнейшего развития производства продукции из стекловолокна в соответствии с международными требованиями. Уверены, что впереди нас ожидают не менее амбициозные проекты, направленные на совершенствование и автоматизацию технологий, увеличение доли отечественной продукции на российском рынке стекловолокна в рамках стратегии импортозамещения», — отметил директор «ПД Татнефть-Алабуга Стекловолокно» Ильвир Саттаров.