Ферма «Чебомилк» запустила первый эмбрионный центр в Чувашии

Первые пересадки эмбрионов от высокопродуктивных доноров в здоровых телок низкой продуктивности были проведены на ферме «ЧебоМилк» 12 апреля.

В хозяйстве исключено использование газа и минимизированы расходы на электроэнергию за счет альтернативных методов: тепла от коров, тепла молока и энергии солнца. Еще одним эффективным способом сокращения затрат стало внедрение технологии трансплантации эмбрионов от лучших по продуктивности доноров товарным телкам-реципиентам. Это позволяет получить максимальный селекционный прогресс по конкретному стаду. Ускоренное воспроизводство высокопродуктивного племенного скота с продуктивностью выше 8 тыс. кг молока позволит наращивать племенное ядро со скоростью в 10-15 раз превышающей естественное воспроизводство 1 теленка в год.

На ферме установлено оборудование Автоматизированное ресурсосберегающее оборудование российской компании New Farm.

«ЧебоМилк» — ферма КРС, построенная в октябре 2018 года с применением ресурсосберегающих технологий. Основное направление — производство молока высшего качества. Особое внимание на ферме уделяют здоровью и комфорту животных: разработаны эргономичные стойло-места, внедрены сбалансированные рационы, ведется строгий контроль за своевременным кормлением дойных коров. Осенью 2019 года планируется запуск второго коровника на 600 голов.

Мы являемся племенным хозяйством и тщательно подходим к вопросу повышения генетического потенциала имеющегося скота. Для нас, как и для любого другого хозяйства, главная задача — увеличение поголовья и высокая продуктивность стада без ущерба качеству. Можно купить материал за рубежом, приобрести местный скот в племенных хозяйствах или использовать эмбрионные технологии. Мы же решили пойти по третьему пути и улучшать племенное ядро своей фермы, — рассказал руководитель фермы Сергей Анучин.

Именно это способ гарантирует минимально короткий срок ожидания — три года — и оправдывает ожидания, как с экономической, так и научно-практической точки зрения.