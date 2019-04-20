Воронеж и районы области получили новые автобусы
2 апреля на территории МКП МТК «Воронежпассажиртранс» состоялась церемония передачи новых автобусов для городских перевозок.
На обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей. На эти средства были приобретены 55 автобусов — ЛиАЗы и ПАЗы. Оставшиеся 18 ЛиАЗов были переданы 2 апреля перевозчику для работы в Воронеже.
27 марта на территории Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 состоялась церемония передачи новых автобусов для городских и пригородных перевозок.
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/3574139
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- Великоросс
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