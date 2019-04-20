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Транспорт и логистика

Воронеж и районы области получили новые автобусы

  •  © govvrn.ru

2 апреля на территории МКП МТК «Воронежпассажиртранс» состоялась церемония передачи новых автобусов для городских перевозок.

На обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей. На эти средства были приобретены 55 автобусов — ЛиАЗы и ПАЗы. Оставшиеся 18 ЛиАЗов были переданы 2 апреля перевозчику для работы в Воронеже.

  •  © govvrn.ru

27 марта на территории Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 состоялась церемония передачи новых автобусов для городских и пригородных перевозок.

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/3574139

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https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/3610166

Воронежская область, автобусы, общественный транспорт
  • FeHa3eIIaM FeHa3eIIaM
    20.04.1922:46:26

    Неужели нельзя облагородить кронштейны зеркал заднего вида?

    #1123753
    • Нет аватара AlexCrazy
      20.04.1922:49:25

      в студию решения для городских автобусов ))

      #1123756
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