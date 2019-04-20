​ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к бурению новых эксплуатационных скважин на месторождении Западная Курна-2

ПАО «ЛУКОЙЛ» в январе 2019 года приступило к бурению новых эксплуатационных скважин на месторождении Западная Курна-2 в рамках второго этапа разработки. На данный момент заключены контракты на бурение 57 эксплуатационных скважин, в том числе 54 скважины на формации Мишриф и 3 скважины на формации Ямама. Это позволит увеличить добычу на Западной Курне-2 с текущего уровня в 400 тыс. барр./сут до 480 в 2020 году.

При реализации проекта ЛУКОЙЛ применяет новый для Ирака подход к кустовому бурению, предусматривающий установку двух буровых станков на одной кустовой площадке. Это позволит существенно ускорить разработку месторождения и обеспечит рост добычи в максимально короткие сроки.

При проведении буровых работ будет трудоустроено более 500 граждан Ирака, проживающих в непосредственной близости от месторождения Западная Курна-2.