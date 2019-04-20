«Газпром нефть» начала внедрение новых катализаторов с активной матрицей

«Газпром нефть» успешно ввела в эксплуатацию катализатор нового поколения, выполнив промышленный пробег на установках каталитического крекинга Омского НПЗ. Модифицированный катализатор разработан учеными омского Института проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук (ИППУ СО РАН) совместно со специалистами компании. Новая линейка катализаторов каталитического крекинга повышает эффективность производства бензинов.

В отличие от катализаторов предыдущих поколений и западных аналогов новый катализатор обладает активной ультра матрицей — в пористую основу катализаторной микрочастицы встроены активные компоненты, что увеличивает эффективность превращения молекул углеводородного сырья в ценные продукты. Вместе с высокой активностью, катализаторы нового поколения более устойчивы к повышенным температурам.

Перед промышленным пробегом катализатор прошел опытные испытания на единственной в России пилотной установке каталитического крекинга, расположенной в специализированном центре «Газпром нефти» по испытанию катализаторов. Результаты испытаний подтвердили рост отбора качественного бензина из сырья и повышение октанового числа продукта при использовании нового катализатора.

«Совместно с ведущими российскими отраслевыми институтами мы создали эффективную систему разработки и внедрения в промышленное использование новых катализаторов. При этом российская технология производства катализаторов очень гибка, произведенные по ней катализаторы позволяют достигать максимально эффективных режимов работы установок на любом нефтеперерабатывающем заводе. Реализация национального проекта „Газпром нефти“ по созданию нового производства катализаторов позволит сделать наши технологии доступными для всей российской нефтепереработки», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.