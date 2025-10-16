Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы» — выпустил первую партию российских сульфонатных присадок. Эти высокотехнологичные компоненты необходимы для производства синтетических моторных масел и обеспечивают эффективную работу смазочных материалов в автомобильных двигателях. Технологию выпуска присадок полностью на основе отечественного сырья разработала команда ученых и специалистов «Газпром нефти». Производство новой продукции обеспечено на модернизированной установке сульфонатных присадок Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Об этом компания сообщила на Российской энергетической неделе.

Синтетические сульфонаты — активные вещества, составляющие основу современных моторных масел. Они обладают повышенными очищающими, антикоррозийными и нейтрализующими свойствами по отношению к продуктам окисления масла и топлива. Это позволяет предотвращать образование отложений, нагаров и лаков в зоне повышенных температур, благодаря чему продлевается эксплуатационный срок работы двигателей.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«За последние два года нам удалось реализовать сразу два знаковых технологических проекта на Омском заводе смазочных материалов: мы запустили комплекс ГИДП и ввели в эксплуатацию модернизированную установку по производству сульфонатных присадок. Это позволило нам не просто расширить производство, но и первыми в России начать выпуск синтетических моторных масел из отечественных компонентов. Мы ответственно подходим к выполнению нашей стратегической задачи по обеспечению внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными маслами».

Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) — крупнейшая технологическая площадка «Газпром нефти» и одно из самых современных предприятий в отрасли. ОЗСМ осуществляет полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Ежегодно завод выпускает свыше 300 тыс. тонн автомобильных, судовых, индустриальных масел, смазок и технических жидкостей, обеспечивая стратегическими продуктами все сегменты отечественной экономики.

Комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) — крупнейшее в России производство базовых масел, работающее на всех возможных видах нефтяного сырья. Проект реализован на Омском заводе смазочных материалов. Трехступенчатая схема производства обеспечивает выпуск продукции в соответствии с мировыми стандартами качества. Ввод комплекса в эксплуатацию позволил компании отказаться от использования импортных базовых масел.