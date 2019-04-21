Новые модели автотопливозаправщиков от Уральского завода спецтехника

В марте 2019 года Уральский завод спецтехники, являющийся официальным поставщиком навесного оборудования для ОАО «Автомобильный завод «Урал», ПАО «КамАЗ», ОАО «Минский автомобильный завод» и выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил три новых модели автотопливозаправщиков на шасси Камаз и Урал с двигателями и насосами отечественного производства.



Насос УЗСТ СВН-80

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Автотопливозаправщики оснащены гидравлическим топливным насосом УЗСТ СВН-80 мощностью 7,5 кВт и массой 17,6 кг, который предназначен дляперекачивания чистых, без механических примесей жидкостей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей вязкостью не более 2×10-5 м2/с и плотностью не более 1000 кг/м3.



АТЗ-20 Камаз 65222-3010-53

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Автотопливозаправщик на шасси Камаз 65222-3010-53 с четырехтактным двигателем мощностью 400 л.с. Камаз 740.735-400 оснащен цистерной объемом 20 м³, которая имеет дополнительную защиту от повреждений, вызываемых ударами сбоку или опрокидыванием.



АТЗ-10 Урал 4320-1912-60Е5

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© Фото из открытых источников

Автотопливозаправщик на шасси Урал 4320 c четырехтактным с воспламенением от сжатия двигателем ЯМЗ 65674 мощностью 230 л.с. оснащен цистерной вместимостью 10 м³, которая имеет дополнительную защиту от повреждений, вызываемых ударами сбоку или опрокидыванием.



АТЗ-11 Урал 5557-4512-80Е5

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© Фото из открытых источников

Автотопливозаправщик на шасси Урал 5557 c четырехтактным с воспламенением от сжатия двигателем ЯМЗ 53623-10, мощностю 275 л.с. оснащен цистерной вместимостью 20 м³, которая имеет дополнительную защиту от повреждений, вызываемых ударами сбоку или опрокидыванием.

https://uzst.ru/tech/avtoczisterny/avtotoplivozapravshhiki/atz-20-kamaz-65222-3010-53-004-1-sekciya-svn-80

https://uzst.ru/tech/avtoczisterny/avtotoplivozapravshhiki/atz-10-ural-4320-1912-60

https://uzst.ru/tech/avtoczisterny/avtotoplivozapravshhiki/atz-11-ural-5557-4512-80e5-034-2-sekcii-svn-80-spm