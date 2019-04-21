Новая самоходная вакуумная подметально-уборочная машина CityMaster200

24 августа в Твери тверской завод техники UMG представил новинку 2018 года — коммунальную машину CityMaster 200.

Самоходная вакуумная подметально-уборочная машина CityMaster 200 предназначена для летнего и зимнего содержания дорог, тротуаров и прочих территорий с твердым покрытием. Область применения данной модели очень разнообразна: уборка тротуаров, пешеходных дорожек в скверах, парках, на мостах и эстакадах, очистка заводских и складских территорий от грязи, мусора и посторонних предметов, мойка высокого давления фасадов домов, оборудования, памятников и т. д.

Вакуумная подметально-уборочная машина CityMaster200 оснащена четырёхтактным четырёхцилиндровым дизельным двигателем Deutz мощностью 67 кВт. Гидравлическая система позволяет эффективно использовать мощность двигателя, и рационально её распределять между трансмиссией и активными рабочими органами.

Бункер имеет геометрический объём 2000 л и выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Система быстрого монтажа навесного оборудования позволяет даже неопытному оператору в считанные минуты переоборудовать машину, например, из вакуумно-подметальной в снегоуборочную.

Уборкой управляют электрическая, пневматическая, гидравлическая и водяная системы. Принципы работы машины заключается в следующем: две щётки сметают грязь в пространство, расположенное перед всасывающим лотком. Для улучшения результата предусмотрена третья боковая щётка. Ширина подметания составляет от 1,5 м до 2,69 м. Для осаждения поднимаемой в воздух в процессе подметания щетками пыли применяется распыление воды на подметаемую поверхность. Распыление воды осуществляется из форсунок, установленных на подметальном оборудовании и внутри всасывающих трактов вакуумного оборудования. Это позволяет производить уборку, не поднимая в воздух пыль и грязь. Бак для чистой воды объёмом 300 л рассчитан на обеспечение работы без дозаправки до 1 часа (время варьируется в зависимости от условий эксплуатации).

Двухместная кабина с возможностью сквозного прохода и большой площадью остекления гарантирует хорошую обзорность и безопасность во время работы. Рулевое управление гидравлическое. В кабине установлены ярко подсвеченные и хорошо видимые приборы и указатели, управление подметальными щетками осуществляется одним многофункциональным джойстиком.

Базовое шасси с полным приводом и двумя управляемыми мостами обеспечивает хорошую проходимость по любой поверхности и в любое время года. Использование функции одновременного поворота колес обоих мостов обеспечивает высокую маневренность с минимальным радиусом поворота: два управляемых моста позволяют реализовать три варианта рулевого управления.

Для эксплуатации в зимний период машина может оборудоваться пескосолеразбрасывателем, фронтальной цилиндрической щёткой для сметания снега, плужным поворотным отвалом, шнекороторным снегометателем и т. д. Для работы в летний период дополнительный функционал техники можно увеличить: системой полива зелёных насаждений, выкашивателем с манипулятором, оборудованием для измельчения веток, моечным оборудованием и т. д.

Огромная производительность при вместительном объёме бункера в 2 м³ и компактных размерах, многофункциональность, отменная манёвренность, возможность использования круглогодично — вот лишь немногие характеристики машины.