ОМК приступила к строительству цеха по выпуску бесшовных труб в Нижегородской области

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) последовательно продолжает реализацию проекта по строительству производства бесшовных труб в городском округе Выкса Нижегородской области, где расположено крупнейшее предприятие ОМК — Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»).

Уже пройдена экспертиза проектной документации и получено разрешение на строительство. В настоящее время выполнены подготовительные работы и активно ведется возведение здания основного цеха, первая колонна которого была установлена 12 апреля 2019 года.

Поставщиком основного технологического оборудования выступает компания Danieli (Италия), которая в данный момент завершает инжиниринг и уже приступила к его изготовлению. Проектированием цеха занимается АО «Уралгипромез» (г. Екатеринбург).

С пуском нового трубопрокатного цеха, запланированным на 2021 год, ВМЗ начнет производить бесшовные обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы диаметром от 73 до 273 мм с полупремиальными и премиальными соединениями. Проектная мощность цеха — 500 тысяч тонн бесшовных труб в год.

Объем инвестиций в новое производство составит около 50 млрд рублей как собственных, так и заемных. Ввод нового цеха в строй позволит создать в Выксе более 1 тыс. современных рабочих мест.

«Цель проекта по организации нового трубного производства — удовлетворение текущего и перспективного спроса в линейных и нарезных бесшовных трубах, в том числе для сложных условий добычи и наклонного бурения у нефтегазовых компаний, а также компаний, работающих в области энергетики, машиностроения и других. С его пуском мы рассчитываем значительно расширить сортамент и выйти на новые рынки России и зарубежья», — рассказал руководитель департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев.