Завод «Красный котельщик» ввёл в эксплуатацию новый комплекс

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), входящий в состав компании «Силовые машины», завершил крупный инвестиционный проект — ввел в эксплуатацию комплекс, предназначенный для окраски и сушки трубопроводов котлов.

Ранее окраску этих изделий специалисты предприятия осуществляли на специальном участке, здесь же проходила дальнейшая сушка трубопроводов котлов. Сегодня эти операции вышли на новый уровень — они выполняются c использованием специального окрасочно-сушильного комплекса, изготовленного по российским технологиям.

Для этого комплекса характерна высокая автоматизация управления процессами, как следствие, возможность автоматически поддерживать необходимые температурные режимы, осуществлять переключение этапов окраски и сушки и отключать систему в случае аварийных ситуаций.

Еще одна отличительная особенность — универсальность нового оборудования. С помощью специальной перегородки его можно разделить на две автономные зоны, параллельно окрашивать и сушить трубопроводы котлов, охватывая больший объем изделий.

Отличает его и удобный интерфейс, что позволяет отказаться от длительного обучения операторов и обслуживающего персонала.

С внедрением нового комплекса повысилось качество нанесения лакокрасочных материалов, а, следовательно, и надежность защиты поверхности трубопроводов котлов от коррозии. Также существенно снизилось время сушки изделий, что положительно отразилось на сроках поставки готовой продукции.