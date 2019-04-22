В новой Москве открыли ТПУ «Саларьево»

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево» и прилегающие к нему две новые дороги открыли на территории ТиНАО в Москве. Это один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Московской агломерации.

Транспортно-пересадочный узел «Саларьево» площадью 15,5 гектара находится в поселении Московский, на пересечении Киевского шоссе и строящейся

Впервые в Москве реализовали концепцию строительства ТПУ современного типа, который обеспечивает пассажирам быструю и комфортную пересадку между различными видами транспорта проход в ТРЦ с помощью подземного пешеходного перехода, не выходя на улицу. Ожидается, что ТПУ будут пользоваться порядка 115 тысяч пассажиров в сутки.

В состав ТПУ вошли: станция «Саларьево» Сокольнической линии метро, международный автовокзал, перехватывающий паркинг на 1,6 тысячи машино-мест, остановки наземного городского пассажирского транспорта с отстойно-разворотными площадками, торгово-развлекательный комплекс «Саларис» площадью 308 тысяч квадратных метров, из которых 154 тысячи квадратных метров занимает подземный паркинг на 3,4 тысячи машино-места.

Для прибытия и отправления автобусов на станции организовано 15 перронов. Отстойно-разворотная площадка площадью 0,6 га обеспечивает единовременный отстой до 16 междугородних автобусов. В общей сложности автовокзал сможет обслуживать до 250 пригородных и междугородних рейсов в сутки. Для городских маршрутов предусмотрена собственная разворотная площадка на 29 автобусов. Летом планируется открыть еще одну площадку на 24 автобуса.

Кроме того, в понедельник было открыто движение по проектируемому проезду № 905 с путепроводом длиной 840 м для транспортного обслуживания территории автовокзала; а также по проектируемому проезду № 907 длиной 3,7 км, соединяющему автодорогу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» с ТПУ «Саларьево» и Киевским шоссе.

Станция метро «Саларьево» была открыта в 2016 году. В настоящее время ее пассажиропоток в будние дни составляет 60 тысяч человек в сутки на вход и выход. В ближайшее время — после открытия нового участка «Саларьево» — «Коммунарка» — она перестанет быть конечной станцией Сокольнической линии.

В планах:

— территорию возле транспортно-пересадочного узла «Саларьево» благоустроят — будут разбиты газоны, высажено 320 кустарников и 249 деревьев, установлены скамейки, урны и велопарковки;

— в июне 2019 года откроют боковой проезд вдоль пр. № 905 (374 м) и ОРП,

— до конца года реконструируют развязку на пересечении Киевского шоссе с улицы Родниковая;

— до конца 2019 года завершить рекультивацию полигона ТБО в непосредственной близости от ТПУ «Саларьево». Полигон был законсервирован еще в 2009 году. После всех необходимых работ полигон планируют озеленить.





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