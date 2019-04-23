«КАМАЗ» передал в лизинг «ИТЕКО Россия» 500 седельных тягачей КАМАЗ-5490 и полуприцепов

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал в лизинг транспортной компании из Нижнего Новгорода ООО «ИТЕКО Россия» 500 седельных тягачей КАМАЗ-5490 и полуприцепов к ним на сумму более 3 млрд. рублей.

Клиент пользуется лизингом от производителя не первый год: сотрудничество двух компаний началось в 2014-м. Компания-лизингополучатель является корпоративным клиентом ПАО «КАМАЗ» и первым крупным эксплуатантом КАМАЗ-5490. После реализации первой партии конструкторы автогиганта, на основании пожеланий клиента, внесли в конструкцию автомобиля ряд улучшений.

Автомобили КАМАЗ-5490, ставшие предметом лизинга, — новейшие газодизельные тягачи, полностью соответствующие экологическому стандарту «Евро-5».

КАМАЗы оснащены двухтопливной системой питания двигателя, которая позволяет снизить себестоимость перевозок за счёт меньшего расхода дизельного топлива и уменьшить загрязнение окружающей среды. Агрегатная база автомобилей включает надёжную 16-ступенчатую механическую коробку передач ZF и экономичный гипоидный задний мост Daimler. Для комфорта водителя кабина оборудована кондиционером и отопителем кабины Eberspaecher.

Компания «ИТЕКО» имеет головной офис в Нижнем Новгороде, входит в пятёрку крупнейших транспортных предприятий страны. Работает на рынке автоперевозок с 2004 года и имеет филиалы более чем в 60 городах России и Казахстане. После приобретения очередной партии техники количество автомобилей КАМАЗ-5490 в компании увеличилось до 1700 единиц. В планах ООО «ИТЕКО Россия» — дальнейшее увеличение доли газомоторной техники до 50% от общего количества транспортных средств. Это связано как с ценовой политикой нефтяных компаний, так и экономичностью и экологичностью использования газа.