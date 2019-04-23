Состоялся запуск крупнейшего в России производства мобильных асфальтобетонных заводов

Московский производитель дорожной техники АО «Коминвест-АКМТ» вложил 180 млн рублей в создание крупнейшего в России производства мобильных асфальтобетонных заводов.

Компания запустила производство мобильных асфальтобетонных заводов на своем предприятии «Тосненский механический завод» в Ленинградской области. Мобильный асфальтобетонный завод ДС-1600 — это новый продукт предприятий «ТоМеЗ» и АО «Коминвест-АКМТ». Разработка его велась при государственной поддержке Минпромторга России.

Мобильный завод позволяет изготавливать все основные виды асфальтобетона, щебёночно-мастичного асфальтобетона, литого асфальтобетона для автомобильных дорог и аэродромов. Это будут установки высокой мощности — более 128 тонн продукции в час. К 2021 году планируется выпускать 20 таких установок в год.

«Это первый опыт „Коминвест-АКМТ“ в производстве АБЗ. Мы рассчитываем, что сможем занять долю на рынке с учетом того, что в России очень мало производств АБЗ, и они все небольшие. Поэтому речь идет о развитии импортозамещения в этой сфере», — отметили в компании.

По оценке коммерческого директора ХК «Дальснаб» Ильи Голдаева, заявленные мощности могут составить 20% российского рынка АБЗ.

По данным исследовательской компании Alto Consulting Group, за прошлый год в России было произведено 48,3 млн т асфальтобетонных смесей, объем выпуска остался на уровне 2017 года. В основном, эта продукция выпускается на мобильных заводах импортного производства. «Сегодня в России представлены АБЗ украинского, китайского, германского производства. Причем из-за введенных в конце 2018 года ограничений на ввоз АБЗ из Украины эта продукция постепенно теряет свои позиции, и ее нишу стремятся занять китайские производители», — говорит Илья Голдаев. По его оценке, в России действует не более десятка небольших производителей АБЗ, которые пока не занимают значительную долю на рынке. Самые крупные из них — «Дальснаб», KazGroup, «Мегавес».