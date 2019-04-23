«АвтоВАЗ» вышел на рынок Монголии

LADA начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: АВТОВАЗ подписал контракт с местным партнером ООО ''Руссо Моторс''.

Первый дилерский центр открылся в городе Улан-Батор. Автосалон соответствует всем стандартам Марки как по визуальной идентификации экстерьера, так и оформлению интерьера. Обслуживание клиентов также осуществляется согласно стандартам LADA. Весь персонал дилерского центра прошел обучение и обладает высокой квалификацией для продажи и обслуживания автомобилей LADA.

В настоящий момент LADA в Монголии представлена тремя моделями, это седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW Cross и трехдверная LADA 4×4. До конца года LADA в сотрудничестве с ''Руссо Моторс'' планирует начать продажи моделей LADA XRAY Cross и пятидверной LADA 4×4, а также автомобилей семейств LADA Granta и LADA Largus.

Директор по экспорту LADA Макс Миссана отметил: ''Благодаря современному дизайну, высоким потребительским свойствам и цене, автомобили LADA хорошо приняты местными покупателями. Сегодня у нас амбициозные планы развития на монгольском рынке. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, LADA может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка''