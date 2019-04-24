Более 4 тысяч современных комплектов экипировки получили войска ВВО

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа продолжают осваивать современные образцы боевой экипировки «Ратник».

В войска округа поступило более 1,6 тысяч таких комплектов.

Также на вооружение подразделений поступило около 1,2 тысячи специальных штурмовых комплектов, включающих в состав гибкие противоосколочные модули, противопульные бронепанели, амортизаторы боковые и спинной нижний, ЗИП, сумку транспортную.

Для водителей бронемашин поступило более 1,2 тысяч средств индивидуальной бронезащиты «Ратник-3К», которые позволяют защитить экипажи от воздействия открытого огня и сопутствующих высоких температур, осколков, образующихся в обитаемом отсеке в случае попадания снаряда в боевую машину, а также защиты локтевых и коленных суставов от разного рода механических повреждений.

Помимо этого, в подразделения специального назначения и разведки поступила крупная партия, около тысячи единиц, пистолетов Ярыгина.