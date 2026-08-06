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2 дня назад 3024
Roman Wyrzykowski Статистика

Россия вошла в топ-5 стран по добыче меди

© t.me

Россия вошла в топ-5 стран по добыче меди по итогам 2025 года с производством на уровне 1,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные EI и USGS.

Лидирует в этом списке Чили с 5,3 млн тонн, на втором месте — Конго с 3,2 млн тонн. Перу замыкает тройку лидеров Перу. Добыча этой страны составила 2,7 млн тонн. Поднебесная опережает Россию на одну строку рейтинга с 1,8 млн тонн.

Всего топ-10 стран добыли в 2025 году 18,39 млн тонн. А по данным отчета Energy Institute, общая мировая добыча в 2025 году составила 23 млн тонн.

Медь является критически важным металлом для топливно-энергетического комплекса, благодаря своей высокой теплопроводности, обеспечивая передачу энергии в электросетях, генераторах и возобновляемых источниках. Металл применяют в создании ключевых элементов инфраструктуры ТЭК.

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Источник: t.me

Комментарии 3

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  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski06.08.26 21:40:00

    Компания «Удоканская медь» была создана в 2008 году для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди в Каларском округе Забайкальского края.

    Удокан с ресурсами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим медным месторождением в России и одним из крупнейших в мире. В сентябре 2023 года в рамках Восточного экономического форума при личном участии Президента РФ Владимира Путина состоялся запуск оборудования обогатительной фабрики ГМК «Удокан» и получен первый сульфидный концентрат. В 2024 году начались первые поставки товарной продукции.

    Объём производства первой очереди комбината составит 150 тыс. тонн меди в год. При этом компания в настоящее время проектирует вторую очередь ГМК. Общая производительность составит до 550 тыс. тонн меди, что позволит комбинату войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире.

    Для переработки руд «Удоканская медь» использует собственную запатентованную флотационно-гидрометаллургическую технологическую схему.

    https://udokancopper.ru/about/

    #1320168
    • Krutenn Krutenn08.08.26 08:49:11

      Забайкальцы молодцы. Респект.    . Ждём новостей о развитии и благоустройству городов там.

      #1320194
  • Нет аватара oaroma08.08.26 21:43:41

    Чего только в России нет? Всё есть! И медь, и энтузиасты рукастые и хозяйственные.

    #1320198