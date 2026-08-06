Россия вошла в топ-5 стран по добыче меди по итогам 2025 года с производством на уровне 1,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные EI и USGS.

Лидирует в этом списке Чили с 5,3 млн тонн, на втором месте — Конго с 3,2 млн тонн. Перу замыкает тройку лидеров Перу. Добыча этой страны составила 2,7 млн тонн. Поднебесная опережает Россию на одну строку рейтинга с 1,8 млн тонн.

Всего топ-10 стран добыли в 2025 году 18,39 млн тонн. А по данным отчета Energy Institute, общая мировая добыча в 2025 году составила 23 млн тонн.

Медь является критически важным металлом для топливно-энергетического комплекса, благодаря своей высокой теплопроводности, обеспечивая передачу энергии в электросетях, генераторах и возобновляемых источниках. Металл применяют в создании ключевых элементов инфраструктуры ТЭК.