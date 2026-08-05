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Разработка холдинга «Швабе»Госкорпорации Ростех почти 60 лет обеспечивает визуальный контроль стыковки космических кораблей «Союз», включая экспедицию «Союз МС-29» к Международной космической станции. Прибор позволяет экипажу контролировать сближение и вручную управлять кораблем при необходимости. Такие устройства используются во всех отечественных пилотируемых миссиях, доставив на орбиту более 200 человек.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, возможность ручного управления остается обязательным элементом обеспечения безопасности полетов. Поэтому оптический «Визир специальный космонавта» производства Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) продолжает входить в штатное оснащение кораблей семейства «Союз», обеспечивая экипажу независимый визуальный контроль во время сближения и стыковки с орбитальной станцией. Так, во время недавней экспедиции прибор УОМЗ позволил экипажу «Союз МС-29» контролировать выполнение маневров при стыковке с Международной космической станцией.

«Разработка нашего завода, используемая командирами „Союзов“ для точной навигации в космическом пространстве, используется во всех отечественных пилотируемых миссиях в течение уже почти 60 лет. За это время она не раз помогала экипажу выходить из нештатных ситуаций и стала стандартом качества для управления космическими кораблями в ручном режиме. Кроме того, „космические перископы“ нашего завода помогли доставить на орбиту больше двух сотен человек. Практика полетов доказала востребованность таких оптических устройств, а удобство и надежность ВСК сделали его незаменимым выбором в космических системах управления движением и ориентацией», — отметил генеральный директор УОМЗ, председатель Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Слудных.

«Визир специальный космонавта» состоит из наружной зрительной трубы и круглого экрана, расположенного в кабине экипажа. В стандартном положении прибор направлен под прямым углом к Земле. В центральной части экрана космонавт видит уменьшенное изображение объектов, а по краям — участки горизонта, образующие сферическую панораму. Во время стыковки призма «космического перископа» поворачивается, что позволяет экипажу визуально контролировать сближение с орбитальной станцией. Пилоты «наводят» свой корабль как мишень в перекрестии прицела.

Использование космических визиров — обязательная часть подготовки российских экипажей на Земле. На тренажерах с оригинальной кабинной частью визира производства УОМЗ космонавты отрабатывают навыки ручного причаливания к Международной космической станции и перемещение пилотируемого корабля между ее различными узлами.

С начала 1960-х годов УОМЗ разработал свыше 20 приборов для получения первичной навигационной информации и управления космическими кораблями в ручном режиме. Многие из них создавались в кооперации с Государственным оптическим институтом, дело которого в составе «Швабе» сегодня продолжает НПО ГОИ им. С. И. Вавилова.