Молочный комбинат «Галактика» открыл новую производственную линию в Ленинградской области

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Молочный комбинат ООО «Галактика» в Гатчинском районе Ленобласти 24 апреля открыл новую линию по производству йогуртов и других молочных продуктов в формате стаканов.

Объем инвестиций составил 70 млн рублей.

Мощность новой производственной линии составляет более 2 тонн готовой продукции в час (9 тысяч стаканов). Ассортимент под собственными брендами «Галактики» расширен йогуртами с высоким содержанием протеина, вкусовыми сочетаниями, которых пока еще нет на рынке, десертами с большими кусочками фруктов и ягод, многослойными продуктами, полезными завтраками на основе молочного йогурта с добавлением гранолы. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и высочайшим требованиям качества на заводе «Галактика» станет возможным и запуск производства йогуртов, предназначенных для детских садов и школ.

Кроме продукции «Галактики» на линии будут производить сметану и йогурты под финским брендом Valio. В результате объем производства продукции Valio увеличится на 5 тысяч тонн в год.

Ввод в эксплуатацию новой производственной линии в 2019 году увеличит производство густых десертов и йогуртов в 2,5 раза.

На новой линии дополнительно создадут 20 рабочих мест.

Группа компаний «Галактика» — один из крупнейших производителей молочных продуктов в Северо-Западном регионе. В состав группы входят молочный комбинат «Галактика», Комбинат детского питания, «Галактика Вятка», складской комплекс «Галактика», а также Торговый дом «Галактика». Общая численность персонала — более 600 человек. Оборот компании в 2017 году составил 4,5 млрд рублей.





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